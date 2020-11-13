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Байден победил в колеблющемся штате Аризона

Байден победил в колеблющемся штате Аризона После обработки 99% бюллетеней демократ набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей
Другие страны
13 ноября 2020 г. 09:28
Байден победил в колеблющемся штате Аризона

Демократ Джозеф Байден одержал на президентских выборах в США победу в колеблющемся штате Аризона (11 голосов выборщиков). Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит телекомпания CNN.

Согласно ее оценкам, по итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает в этом штате 49,4% голосов избирателей, а республиканец Дональд Трамп - 49,1% голосов. Разница между двумя кандидатами составляет свыше 11 тыс. голосов.

Ранее агентство Associated Press и телеканал Fox News представили прогнозы, согласно которым в Аризоне Байден одержал победу над Трампом. Многие другие СМИ считали, что итоги голосования в этом штате не столь однозначны, хотя признавали, что Байден лидирует.

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