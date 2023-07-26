Байден по ошибке заявил, что в США из-за пандемии умерли более 100 человек

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме ошибочно заявил, что в Соединенных Штатах из-за пандемии суммарно умерли более 100 человек.

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме ошибочно заявил, что в Соединенных Штатах из-за пандемии суммарно умерли более 100 человек.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Мы по-прежнему ощущаем глубочайшее чувство потери из-за пандемии. Как я отметил, у нас умерли более 100 человек. Это 100 пустующих стульев вокруг кухонного стола", - сказал американский лидер. Как следует из стенограммы, опубликованной позднее пресс-службой Белого дома, Байден должен был напомнить, что в США из-за нового коронавируса умерли не 100, а более 1 млн человек.

Президент США также коснулся темы борьбы с раковыми заболеваниями. "Мы покончили с раком в том виде, в каком мы его знаем", - утверждал он. Пресс-служба Белого дома уточнила, что в соответствии с заготовленным текстом речи Байден должен был сказать: "Мы можем покончить с раком в том виде, в каком мы его знаем".

Американский лидер выступал на тему мер, принятых его администрацией для облегчения получения американцами психологической помощи.