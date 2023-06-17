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Байден планирует в июле посетить Великобританию

Байден планирует в июле посетить Великобританию Президент США Джо Байден планирует в следующем месяце посетить Великобританию с коротким официальным визитом и провести встречи с королем Карлом III и премьер-министром страны Риши Сунаком.
Другие страны
17 июня 2023 г. 03:44
Байден планирует в июле посетить Великобританию

Президент США Джо Байден планирует в следующем месяце посетить Великобританию с коротким официальным визитом и провести встречи с королем Карлом III и премьер-министром страны Риши Сунаком.

Как передает Report, об этом, ссылаясь на источники в правительственных кругах, сообщила газета The Independent.

Так, поездка Байдена в Лондон состоится непосредственно перед саммитом НАТО, который откроется в Вильнюсе 11 июля. Формально визит не будет государственным, так как такие мероприятия рассчитаны на 3-4 дня и включают официальный прием в Букингемском дворце или Виндзорском замке. Однако ожидается, что Карл III примет американского лидера, который не присутствовал на его коронации, и обсудит с ним вопросы, связанные с изменением климата планеты. Официальное приглашение посетить Соединенное Королевство Байден получил от Карла III в апреле.

Также планируется, что Байден проведет уже пятую в этом году встречу с Сунаком, который на прошлой неделе посещал Вашингтон.

В Букингемском дворце и премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, пока что официально не подтвердили, но и не опровергли информацию о готовящемся визите. В последний раз Байден был в Соединенном Королевстве в апреле. Тогда он посетил североирландский Белфаст, где встретился с Сунаком, после чего отправился в Дублин.

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