Байден планирует посетить Германию на следующей неделе

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию.

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию.

Как передает Report , об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана "Милтон". После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Планирование "прощального" визита на высшем уровне в Берлин президента США перед выборами в стране уже ведется за кулисами в правительстве и органах безопасности Германии.

По данным Spiegel, в текущем календаре на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.