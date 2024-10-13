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Байден планирует посетить Германию на следующей неделе

Байден планирует посетить Германию на следующей неделе Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию.
Другие страны
13 октября 2024 г. 16:23
Байден планирует посетить Германию на следующей неделе

Президент США Джо Байден на следующей неделе планирует посетить Германию.

Как передает Report, об этом сообщил немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Байден первоначально отменил запланированную поездку в Германию из-за урагана "Милтон". После этого также было отложено заседание контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

Планирование "прощального" визита на высшем уровне в Берлин президента США перед выборами в стране уже ведется за кулисами в правительстве и органах безопасности Германии.

По данным Spiegel, в текущем календаре на 18 октября запланированы официальные встречи Байдена с президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

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