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Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками документов

Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками документов Действующий президент США Джо Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными документами.
Другие страны
15 января 2025 г. 13:45
Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками документов

Действующий президент США Джо Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными документами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, у Белого дома были замечены грузовики "для перевозки документов и вещей администрации" уходящего со своего поста Байдена.

"Мы сделаем все возможное, чтобы быть осторожными, следовать правилам и сделать это правильно, следуя традициям, как того действительно хочет президент", - приводит агентство слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментирующей процесс подготовки к передаче документов.

Указывается, что администрация обещает "внедрить новый, более безопасный протокол для проверки и разделения документов". При этом рекомендации специальной рабочей группы, созданной в начале 2024 года для разработки оптимальных практик по защите секретной информации при смене администрации, пока не обнародованы, сообщает AP.

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Версия на английском языке Biden plans to leave White House with truckloads of documents
Версия на азербайджанском языке Bayden Ağ Evi sənədlərlə dolu yük maşınları ilə tərk etməyi planlaşdırır

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