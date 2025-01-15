Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками документов

Действующий президент США Джо Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными документами.

Действующий президент США Джо Байден планирует покинуть Белый дом с грузовиками, наполненными документами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, у Белого дома были замечены грузовики "для перевозки документов и вещей администрации" уходящего со своего поста Байдена.

"Мы сделаем все возможное, чтобы быть осторожными, следовать правилам и сделать это правильно, следуя традициям, как того действительно хочет президент", - приводит агентство слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, комментирующей процесс подготовки к передаче документов.

Указывается, что администрация обещает "внедрить новый, более безопасный протокол для проверки и разделения документов". При этом рекомендации специальной рабочей группы, созданной в начале 2024 года для разработки оптимальных практик по защите секретной информации при смене администрации, пока не обнародованы, сообщает AP.