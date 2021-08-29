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Байден планирует отозвать из Афганистана всех американских дипломатов

Байден планирует отозвать из Афганистана всех американских дипломатов Американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона.
Другие страны
29 августа 2021 г. 07:55
Байден планирует отозвать из Афганистана всех американских дипломатов
Джозеф Байден

Американский президент Джозеф Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на источники газета The Washington Post.

Издание отмечает, что пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то, когда именно это произойдет. Какое-либо окончательное решение на этот счет еще не принято.

По оценке газеты, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время. "Мы разрабатываем детальные планы того, как мы можем продолжать предоставлять консульскую поддержку и содействовать выезду из Афганистана тех, кто хочет уехать после 31 августа (в этот день должна завершиться операция по эвакуации)", - заявил The Washington Post сотрудник Госдепартамента высокого ранга. По словам источников издания, Вашингтон "рассматривает ряд вариантов касательно дальнейшего дипломатического взаимодействия".

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın Əfqanıstandaki diplomatik missiyasının bütün əməkdaşlarını geri çağıracaq

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