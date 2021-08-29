Байден планирует отозвать из Афганистана всех американских дипломатов

Американский президент Джо Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона.

Американский президент Джозеф Байден намерен ко вторнику, 31 августа, отозвать из Кабула всех дипломатических работников, в том числе временного поверенного в делах США в Афганистане Росса Уилсона.

Как передает Report, об этом пишет со ссылкой на источники газета The Washington Post .

Издание отмечает, что пока не ясно, вернутся ли американские дипломаты позднее в Афганистан, и если вернутся, то, когда именно это произойдет. Какое-либо окончательное решение на этот счет еще не принято.

По оценке газеты, отсутствие четкого плана в этом вопросе практически гарантирует, что дипломатическое присутствие США в Кабуле может быть прервано на недели, месяцы или более длительное время. "Мы разрабатываем детальные планы того, как мы можем продолжать предоставлять консульскую поддержку и содействовать выезду из Афганистана тех, кто хочет уехать после 31 августа (в этот день должна завершиться операция по эвакуации)", - заявил The Washington Post сотрудник Госдепартамента высокого ранга. По словам источников издания, Вашингтон "рассматривает ряд вариантов касательно дальнейшего дипломатического взаимодействия".