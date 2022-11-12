Байден перепутал Камбоджу с Колумбией

Президент США Джо Байден перепутал название страны - председателя объединения, сказав «Колумбия» вместо «Камбоджа».

Президент США Джо Байден перепутал название страны - председателя объединения, сказав «Колумбия» вместо «Камбоджа».

Как передает Report, об этом Байден сказал, выступая в субботу перед началом саммита с лидерами стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Камбоджи Пномпене.

"Я хочу поблагодарить премьер-министра Колумбии за его лидерство в качестве председателя АСЕАН, а также за то, что он пригласил всех нас", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Камбоджи Хун Сена.

Напомним, что Байден уже не в первый раз допускает эту оговорку. Перед вылетом в свое зарубежное турне американский президент в разговоре с журналистами в Белом доме уже путал Камбоджу с Колумбией. "В первую очередь я еду в Каир для работы в сфере защиты окружающей среды, потом я направляюсь в Колумбию, а затем... Я имею в виду Камбоджу, это я подумал о Западном полушарии... А затем я еду в Индонезию", - заявил он тогда.