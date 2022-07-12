Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО.

Президент США Джо Байден передал в Сенат на утверждение протоколы о принятии Финляндии и Швеции в члены НАТО.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, говорится заявлении Белого дома.

"Настоящим препровождаю для ознакомления и согласия Сената на ратификацию Протоколы к Североатлантическому договору 1949 года о присоединении Финляндской Республики и Королевства Швеции", - приводит Белый дом заявление президента.

Он напоминает, что протоколы были подписаны в Брюсселе 5 июля 2022 года Соединенными Штатами и другими участниками Североатлантического договора. Полная ратификация документов позволит Финляндии и Швеции стать участниками Североатлантического договора и членами НАТО.

Это позволит им "вносить вклад в Североатлантический союз, как в плане возможностей, так и в плане ресурсов". Финляндия и Швеция "разделяют критически важные ценности с Соединенными Штатами", и их вступление в НАТО "будет способствовать дальнейшему продвижению приоритетов Соединенных Штатов" в рамках альянса, говорится в сообщении.

На июньском саммите НАТО Финляндия и Швеция были приглашены вступить в альянс. Решение были принято после того, как Турция сняла возражения против этого приглашения.