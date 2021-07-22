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Байден: Пандемия переключилась на непривитых американцев

Байден: Пандемия переключилась на непривитых американцев Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку.
Другие страны
22 июля 2021 г. 06:48
Байден: Пандемия переключилась на непривитых американцев
Джо Байден

Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку.

Как передает Report со ссылкой на CNN, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто", - сказал Байден в ходе общения с гражданами.

Он подчеркнул, что утверждение простое и базовое: "Если ты вакцинирован, ты не будешь госпитализирован, не умрешь". По словам президента США, среди 10 000 недавно умерших от коронавируса 9 950 не были вакцинированы.

Он рассчитывает, что скоро вакцинировать можно будет и детей младше 12 лет. "Я не говорю ученым, что делать", - отметил Байден, подчеркнув, что решение о вакцинации для детей будет принято, когда будет достаточно для того оснований.

По его словам, одобрить использование вакцин для детей могут к началу учебного года.

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