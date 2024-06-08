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Байден озвучил число американских солдат в Европе

Байден озвучил число американских солдат в Европе В Европе, на территории стран Североатлантического альянса, находятся 80 тыс. американских солдат.
Другие страны
8 июня 2024 г. 02:49
Байден озвучил число американских солдат в Европе

В Европе, на территории стран Североатлантического альянса, находятся 80 тыс. американских солдат.

Как передает Report, об этом, в письменном уведомлении Сенату и палате представителей США, заявил президент Джо Байден.

"Около 80 тыс. военнослужащих ВС США направлены или дислоцированы в странах НАТО в Европе, в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии", - утверждает Байден.

Это число осталось неизменным по сравнению с прошлым годом. Помимо стран НАТО, еще 576 американских солдат размещены в Косово, 2310 - в Саудовской Аравии, 3813 размещены в Иордании, а также в Ливане находятся 75 американских военнослужащих.

В письме, однако, не раскрывается, число американских солдат и офицеров в Ираке и Сирии - информация остается закрытой для "обеспечения национальной безопасности".

В Нигере осталось 700 американских солдат, которые будут выведены из страны в ближайшие месяцы, добавил Байден.

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