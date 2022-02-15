Байден ответил на вопрос об Украине поздравлением с Днем всех влюбленных

Президент США Джо Байден по возвращении в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) не стал отвечать на вопросы ожидавших его журналистов, вместо этого американский лидер поздравил сотрудников СМИ с Днем всех влюбленных.

Президент США Джо Байден по возвращении в Белый дом из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) не стал отвечать на вопросы ожидавших его журналистов, вместо этого американский лидер поздравил сотрудников СМИ с Днем всех влюбленных.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-пул Белого дома.

"Президент Байден вышел из вертолета вместе с первой леди Джилл Байден. Журналисты выкрикивали вопросы, он не остановился, чтобы поговорить с ними. Его спрашивали, есть ли у него сообщение для протестующих снаружи мигрантов. Его также спросили, считает ли он, что российское вторжение на Украину ближе, чем когда-либо. Байден опустил свою маску и сказал: "С Днем святого Валентина!" - говорится в сообщении. После этого глава государства и его супруга зашли в Белый дом.