President
О нас

Байден отверг критику о плохой памяти и назвал ас-Сиси президентом Мексики

Байден отверг критику о плохой памяти и назвал ас-Сиси президентом Мексики Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 07:17
Байден отверг критику о плохой памяти и назвал ас-Сиси президентом Мексики

Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.

Как передает Report, трансляция выступления шла на YouTube-канале Белого дома.

Байден выступал перед журналистами после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хура, в котором говорилось, что главе государства не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В документе президента назвали "пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью". На вопрос, как он относится к этому определению, президент США заявил: "Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги".

Сразу после этого Байден вновь оговорился, назвав египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

"Как вы знаете, первоначально президент Мексики ас-Сиси не хотел открывать ворота, чтобы позволить доставку гуманитарных материалов", - сказал Байден, комментируя перспективы заключения новой сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, направленной на освобождение заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.

Судя по всему, президент США имел в виду контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden Misir liderini Meksika prezidenti kimi təqdim edib

Самое читаемое

В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
Инвестиции ГФСЗ превысили 1 млрд манатов
2 февраля 2024 г. 17:19
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi