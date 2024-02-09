Байден отверг критику о плохой памяти и назвал ас-Сиси президентом Мексики

Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.

Глава администрации США Джо Байден назвал лидера Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики после заверений об отсутствии жалоб на остроту ума и память.

Как передает Report , трансляция выступления шла на YouTube-канале Белого дома.

Байден выступал перед журналистами после публикации доклада спецпрокурора Роберта Хура, в котором говорилось, что главе государства не будут предъявлять обвинений по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами. В документе президента назвали "пожилым человеком с добрыми намерениями и плохой памятью". На вопрос, как он относится к этому определению, президент США заявил: "Я пожилой человек с добрыми намерениями, и я знаю, что делаю. Я президент, и я поставил эту страну на ноги".

Сразу после этого Байден вновь оговорился, назвав египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси президентом Мексики.

"Как вы знаете, первоначально президент Мексики ас-Сиси не хотел открывать ворота, чтобы позволить доставку гуманитарных материалов", - сказал Байден, комментируя перспективы заключения новой сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС, направленной на освобождение заложников и прекращение боевых действий в секторе Газа.

Судя по всему, президент США имел в виду контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа.