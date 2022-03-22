Байден отрицает наличие биологического и химического оружия США в Европе

Президент США Джозеф Байден утверждает, что предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе не соответствуют действительности.

Президент США Джозеф Байден утверждает, что предположения о наличии биологического и химического оружия США в Европе не соответствуют действительности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил американский лидер, выступая на посвященной ситуации вокруг Украины встрече с представителями бизнеса.

"Заявления о том, что у Америки есть биологическое, а также химическое оружие в Европе, просто не соответствуют действительности. Я вам гарантирую", - сказал Байден.

"Они также предполагают, что у Украины есть биологическое оружие, на Украине", - отметил президент, предположив, что это является "явным признаком" того, что власти РФ "изучают возможность использования" обоих этих видов вооружений.