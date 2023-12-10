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Байден отреагировал на слова Трампа о диктатуре на один день

Байден отреагировал на слова Трампа о диктатуре на один день Президент США Джо Байден перекрестился в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа о диктатуре на один день.
Другие страны
10 декабря 2023 г. 12:58
Байден отреагировал на слова Трампа о диктатуре на один день

Президент США Джо Байден перекрестился в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа о диктатуре на один день.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба пула Белого дома.

"На днях он сказал, что станет диктатором только во время первого дня. Слава богу, только на один день", — сказал Байден и перекрестился в этот момент.

Американский президент также говорил, что Трамп в своих предвыборных речах говорит о "возмездии" и зовет "вредителями" своих политических оппонентов, а это уже похоже на "отголоски ненависти" из Германии 1930-х годов.

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