Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов

14 января в конгресс были переданы предложения о сокращении статей текущего бюджета на 27,4 миллиарда долларов

Президент США Джо Байден направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту и одновременно председателю сената Камале Харрис, заявив, что отзывает предложение своего предшественника Дональда Трампа о сокращении 73 статей бюджетных расходов. Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

"…Я отзываю 73 предложения об отмене, ранее переданных конгрессу", - говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Белого дома.

По сообщениям местных СМИ, 14 января в конгресс были переданы предложения о сокращении статей текущего бюджета на 27,4 миллиарда долларов. В частности, экс-президент США Дональд Трамп предлагал сократить средства на программу финансирования иностранных вооруженных сил на 500 миллионов долларов CША – до 5,7 миллиарда долларов. Кроме того, предлагалось сократить на 3 миллиона долларов бюджет на финансирование обучения и подготовки иностранных военных, на что изначально было заложено 113 миллионов.