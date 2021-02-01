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Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов

Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов 14 января в конгресс были переданы предложения о сокращении статей текущего бюджета на 27,4 миллиарда долларов
Другие страны
1 февраля 2021 г. 11:26
Байден отозвал предложение Трампа сократить 73 статьи бюджетных расходов
Джозеф Байден

Президент США Джо Байден направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президенту и одновременно председателю сената Камале Харрис, заявив, что отзывает предложение своего предшественника Дональда Трампа о сокращении 73 статей бюджетных расходов. Как передает Report, об этом сообщают американские СМИ.

"…Я отзываю 73 предложения об отмене, ранее переданных конгрессу", - говорится в тексте письма, опубликованном на сайте Белого дома.

По сообщениям местных СМИ, 14 января в конгресс были переданы предложения о сокращении статей текущего бюджета на 27,4 миллиарда долларов. В частности, экс-президент США Дональд Трамп предлагал сократить средства на программу финансирования иностранных вооруженных сил на 500 миллионов долларов CША – до 5,7 миллиарда долларов. Кроме того, предлагалось сократить на 3 миллиона долларов бюджет на финансирование обучения и подготовки иностранных военных, на что изначально было заложено 113 миллионов.

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Версия на английском языке Biden withdraws $27.4B spending cuts offered by Trump

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