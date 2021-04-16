Байден отметил важность личного общения с Путиным

Президент США Джозеф Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным

Президент США Джозеф Байден заявил о важности личного общения с президентом России Владимиром Путиным.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Я выразил президенту Путину свое убеждение, что общение между нами лично и напрямую будет необходимым для более эффективных отношений, он согласился с этим", - сказал Байден в Белом доме, напомнив о недавнем продлении договора СНВ-3.

"Для этого предложил встретиться летом этого года в Европе, чтобы решать вопросы, с которыми сталкиваются наши страны", - отметил Байден.

"Наши команды сейчас обсуждают эту возможность", - добавил американский президент.