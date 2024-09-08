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Байден отметил углубление сотрудничества с Таджикистаном в борьбе с терроризмом

Байден отметил углубление сотрудничества с Таджикистаном в борьбе с терроризмом Вашингтон и Душанбе значительно углубили сотрудничество в последний год, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.
Другие страны
8 сентября 2024 г. 01:38
Байден отметил углубление сотрудничества с Таджикистаном в борьбе с терроризмом

Вашингтон и Душанбе значительно углубили сотрудничество в последний год, в том числе в сфере борьбы с терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу таджикского лидера Эмомали Рахмона, об этом говорится в поздравлении президента США Джо Байдена, направленном по случаю Дня независимости Таджикистана.

"За последний год Таджикистан и Соединенные Штаты углубили свое сотрудничество во имя обеспечения светлого будущего для своих народов и международного сообщества. Вместе мы расширили наше партнерство в борьбе с терроризмом, взаимодействовали в деле ответственного использования и защиты окружающей среды, а также поддерживали сотрудничество частного сектора в Центральной Азии", - говорится в поздравительном послании.

Американский президент отметил, что в США гордятся "усилиями по укреплению энергетической безопасности посредством партнерства в сфере важных полезных ископаемых" и "с оптимизмом заглядывают в будущее", заверив в поддержке Таджикистана.

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