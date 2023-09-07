Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), к

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), которые были выданы в конце президентского срока Дональда Трампа.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Температура в Арктике из-за климатического кризиса повышается вдвое быстрее, чем в остальном мире, и мы несем ответственность за защиту этого бесценного региона", - заявил Байден.

Министр внутренних дел США Дебра Холлан сообщила, что в общей сложности отменены семь разрешений, выданных администрацией Трампа.

МВД также предложило запретить предоставление в аренду новых участков под разработку нефтяных и газовых месторождений на площади 10,6 млн акров, что составляет более 40% из 23 млн акров, выделенных ранее под Национальный нефтяной резерв на Аляске. По словам Холлан, ее ведомство пришло к заключению, что экологическая проверка, проведенная в 2021 году при Трампе, была недостаточной и со "множеством юридических нарушений".