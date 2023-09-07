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Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), к
Другие страны
7 сентября 2023 г. 14:53
Байден отменил выданные при Трампе разрешения на добычу нефти на Аляске

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение отменить действие разрешений на разработку месторождений нефти и газа в находящемся на территории Аляски Арктическом национальном заповеднике дикой природы (Arctic National Wildlife Refuge, ANWR), которые были выданы в конце президентского срока Дональда Трампа.

Об этом передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Температура в Арктике из-за климатического кризиса повышается вдвое быстрее, чем в остальном мире, и мы несем ответственность за защиту этого бесценного региона", - заявил Байден.

Министр внутренних дел США Дебра Холлан сообщила, что в общей сложности отменены семь разрешений, выданных администрацией Трампа.

МВД также предложило запретить предоставление в аренду новых участков под разработку нефтяных и газовых месторождений на площади 10,6 млн акров, что составляет более 40% из 23 млн акров, выделенных ранее под Национальный нефтяной резерв на Аляске. По словам Холлан, ее ведомство пришло к заключению, что экологическая проверка, проведенная в 2021 году при Трампе, была недостаточной и со "множеством юридических нарушений".

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Версия на английском языке Biden administration cancels Trump-era oil and gas leases in Arctic National Wildlife Refuge

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