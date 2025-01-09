Байден отменил визит в Италию для координации мер против пожаров в Калифорнии

Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в Калифорнии.

Президент США Джо Байден отменил запланированный ранее визит в Италию, чтобы сосредоточить усилия на координации мер реагирования на продолжающиеся пожары в Калифорнии.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"После возвращения из Лос-Анджелеса, где он встретился с полицейскими, пожарными и сотрудниками экстренных служб, а также утвердил декларацию о введении режима масштабного бедствия в Калифорнии, президент принял решение отменить запланированную поездку в Италию, чтобы продолжить направлять все ресурсы федерального уровня на борьбу с последствиями пожаров", – говорится в заявлении Жан-Пьер, поступившем в распоряжение журналистов.

Дополнительные детали обновленного графика главы государства, как уточнили в Белом доме, будут обнародованы позднее.