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Байден отменил указы Трампа о запрете TikTok и WeChat

Байден отменил указы Трампа о запрете TikTok и WeChat Президент США Джо Байден отозвал приказы бывшего американского лидера Дональда Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Другие страны
9 июня 2021 г. 19:18
Байден отменил указы Трампа о запрете TikTok и WeChat
Джо Байден

Президент США Джо Байден отозвал приказы бывшего американского лидера Дональда Трампа о запрете приложений TikTok и WeChat, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Распоряжение Байдена аннулирует положения администрации бывшего главы государства о блокировке соцсетей, а также еще одно распоряжение Трампа о восьми других приложениях, связанных с общением и финансовыми технологиями.

При этом в Белом доме уточнили, что отдельная проверка TikTok в области национальной безопасности США продолжается.

Администрация Дональда Трампа планировала запретить размещать TikTok в магазинах приложений из-за того, что программа якобы может способствовать слежке за гражданами США. Владелец приложения - компания ByteDance - обвинения отрицала. В связи с этим Трамп в августе 2020 года подписал указы "О борьбе с угрозой TikTok" и "О борьбе с угрозой WeChat", где дал месяц на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance.

После этого срок введения запрета неоднократно продлевался из-за обсуждения сделок по покупке приложения американскими компаниями.

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Версия на английском языке Biden revokes Trump’s orders banning TikTok, WeChat

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