Байден отменил финансирование стены на границе с Мексикой

Президент США Джо Байден отменил проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе

Президент США Джо Байден отменил проекты по строительству стены на американо-мексиканской границе, которые задействовали средства, изначально выделяемые на оборону. Теперь часть из них будет направлена на борьбу с экологическим ущербом от строительства стены.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Пентагона Джамал Браун.

45-й президент Дональд Трамп ввел режим ЧП и задействовал чрезвычайные полномочия, перенаправив средства из фондов Пентагона, после того как Конгресс отказался финансировать в полном объеме строительство ограждения. Таким образом, он заполучил около 10,5 млрд долларов США, в то время как законодатели выделили лишь 4 млрд долларов США на эти нужды. В феврале Байден отменил введенный его предшественником режим чрезвычайного положения в связи с ситуацией на границе, который позволял финансировать строительство стены в обход Конгресса.

Данное решение вашингтонской администрации вызвало резкую критику республиканцев в Конгрессе.