Байден отказался помиловать проармянского политика Менендеса

Бывший сенатор США Боб Менендес, столкнувшись с отказом от помилования действующим американским лидером Джо Байденом, теперь обращается за прощением к избранному президенту Дональду Трампу.

Бывший сенатор США Боб Менендес, столкнувшись с отказом от помилования действующим американским лидером Джо Байденом, теперь обращается за прощением к избранному президенту Дональду Трампу.

Как передает Report со ссылкой на NBC News, осужденный по обвинению в коррупции Менендес надеется на снисхождение Трампа, несмотря на политически мотивированные враждебные отношения.

Боб Менендес, бывший сенатор от штата Нью-Джерси, многократно пытался добиться помилования у президента Джо Байдена, но, убедившись, что этого не произойдет, он переключил внимание на новоизбранного президента Дональда Трампа. Менендес, осужденный в июле по федеральным обвинениям в коррупции, надеется, что у Трампа он получит шанс на помилование или хотя бы сокращение срока наказания. Проблемы экс-сенатора усугубляются возможным тюремным сроком в 15 лет.

Трамп, в свою очередь, имеет сложные отношения с Менендесом, учитывая участие последнего в двух процессах по импичменту против бывшего президента. Однако отказ Байдена может стать для Трампа сигналом, что он может более охотно рассматривать просьбу Менендеса о помиловании. Менендес также напоминает Трампу о возможной политической выгоде от предоставления ему помилования, используя критику со стороны правозащитников против системы правосудия.

Приговор Менендесу, который ушел в отставку с поста сенатора в августе прошлого года, будет вынесен 29 января.