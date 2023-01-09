Байден: Осуждаю атаку на демократию в Бразилии

Осуждаю атаку на демократию и мирную передачу власти в Бразилии.
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"Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, волю бразильского народа подрывать. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества c Луис Инасиу Лула да Силвой", - добавил американский президент.
Помимо этого, в Белом доме назвали возмутительной ситуацию в Бразилиа, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в ходе антиправительственных выступлений атаковали здания Национального конгресса, президентского дворца и Федерального верховного суда.