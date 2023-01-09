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Байден: Осуждаю атаку на демократию в Бразилии

Байден: Осуждаю атаку на демократию в Бразилии Осуждаю атаку на демократию и мирную передачу власти в Бразилии.
Другие страны
9 января 2023 г. 08:19
Байден: Осуждаю атаку на демократию в Бразилии

Осуждаю атаку на демократию и мирную передачу власти в Бразилии.

Как сообщает Report, об этом президент США Джо Байден написал на своей странице в Twitter.

"Демократические институты Бразилии пользуются нашей полной поддержкой, волю бразильского народа подрывать. Я с нетерпением жду продолжения сотрудничества c Луис Инасиу Лула да Силвой", - добавил американский президент.

Помимо этого, в Белом доме назвали возмутительной ситуацию в Бразилиа, где сторонники бывшего главы государства Жаира Болсонару в ходе антиправительственных выступлений атаковали здания Национального конгресса, президентского дворца и Федерального верховного суда.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: “Braziliyada demokratiyaya hücumu pisləyirəm”

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