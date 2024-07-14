Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Президент США Джо Байден осудил вооруженный инцидент на митинге своего оппонента на выборах главы государства республиканца Дональда Трампа.

Президент США Джо Байден осудил вооруженный инцидент на митинге своего оппонента на выборах главы государства республиканца Дональда Трампа.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении американского лидера, распространенном Белым домом.

"Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех участников митинга, мы ждем дополнительной информации", - говорится в сообщении.

Байден также заявил, что в США "нет места такому насилию".

"Мы должны объединиться как одна страна, чтобы осудить это", - отмечается в заявлении.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".