Байден осудил стрельбу на митинге Трампа

Президент США Джо Байден осудил вооруженный инцидент на митинге своего оппонента на выборах главы государства республиканца Дональда Трампа.
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"Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех участников митинга, мы ждем дополнительной информации", - говорится в сообщении.
Байден также заявил, что в США "нет места такому насилию".
"Мы должны объединиться как одна страна, чтобы осудить это", - отмечается в заявлении.
Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.
Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".