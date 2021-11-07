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Байден осудил покушение на премьера Ирака

Байден осудил покушение на премьера Ирака Президент США Джо Байден в воскресенье осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и призвал привлечь виновных к ответственности.
Другие страны
7 ноября 2021 г. 23:28
Байден осудил покушение на премьера Ирака

Президент США Джо Байден в воскресенье осудил атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и призвал привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Я решительно осуждаю террористическую атаку на резиденцию премьера Ирака ... Я рад, что премьер-министр не пострадал, а также высоко ценю лидерство, которое он продемонстрировал, призывая к спокойствию, сдержанности и диалогу для защиты государственных институтов и укрепления демократии... Виновные в этом теракте... должны быть привлечены к ответственности", - говорится в письменном заявлении.

Байден также подчеркнул, что дал указание своей администрации предоставить силам безопасности Ирака всю необходимую им помощь в расследовании и выявлении ответственных за нападение. "Я самым решительным образом осуждаю тех, кто использует насилие для подрыва демократического процесса в Ираке... США твердо поддерживают народ и правительство Ирака в их стремлении защищать суверенитет и независимость Ирака", - добавил президент США.

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