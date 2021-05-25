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Байден осудил арест Романа Проташевича

Байден осудил арест Романа Проташевича Президент США Джо Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных
Другие страны
25 мая 2021 г. 07:09
Байден осудил арест Романа Проташевича
Джо Байден

Президент США Джо Байден назвал "прямым оскорблением международных норм" ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

Об этом Report сообщает со ссылкой на сайт Белого дома.

"Я присоединяюсь к многочисленным призывам провести международное расследование, чтобы установить все обстоятельства этого дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целенаправленным экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения виновных к ответственности в тесной координации с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами, а также международными организациями", - цитирует Белый дом заявление Байдена.

Байден назвал арест Романа Протасевича "позорными нападками как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

"Соединенные Штаты присоединяются к странам по всему миру в призывах к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, которые несправедливо содержатся под стражей режимом Лукашенко", - заявил президент США.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Roman Protaseviçin həbsini pislədi

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