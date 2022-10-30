Байден ошибся с числом американских штатов

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил ошибку, приписав четыре лишних штата в ходе выступления.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден допустил ошибку, приписав четыре лишних штата в ходе выступления.

Как передает Report , об этом сообщает Fox News.

По информации СМИ, американского главу раскритиковали за якобы 54 штата США вместо 50.

В ходе выступления в Пенсильвании Байден похвастался успехом в 2018 году своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном в США как Obamacare. Так, 46-й президент сказал, что благодаря данному обстоятельству демократам удалось взять большинство мест в американском конгрессе четыре года назад.

"Мы побывали в 54 штатах", — подчеркнул он.

Отметим, что в США 50 штатов и один федеральный округ.