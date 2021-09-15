Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с ним
Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с нимПрезидент США Джозеф Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу.
Президент США Джозеф Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, по возвращении Байдена в Вашингтон после поездки в штат Колорадо журналисты попросили его прокомментировать появившиеся в СМИ данные об отказе лидера КНР от встречи с ним, а также поинтересовались, не разочарован ли глава вашингтонской администрации отсутствием возможности провести такой саммит. "Президент сказал "неправда", однако не было ясно, оказалась ли неправдой публикация в СМИ, или же предположения о его разочарованности не соответствуют действительности", - говорится в материале пресс-пула.