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​​​​​​​Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с ним

​​​​​​​Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с ним Президент США Джозеф Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу.
Другие страны
15 сентября 2021 г. 07:45
​​​​​​​Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с ним
Джозеф Байден

Президент США Джозеф Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу.

Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, по возвращении Байдена в Вашингтон после поездки в штат Колорадо журналисты попросили его прокомментировать появившиеся в СМИ данные об отказе лидера КНР от встречи с ним, а также поинтересовались, не разочарован ли глава вашингтонской администрации отсутствием возможности провести такой саммит. "Президент сказал "неправда", однако не было ясно, оказалась ли неправдой публикация в СМИ, или же предположения о его разочарованности не соответствуют действительности", - говорится в материале пресс-пула.

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