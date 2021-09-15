​​​​​​​Байден опроверг сообщения о том, что лидер КНР отказался от встречи с ним

Президент США Джозеф Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу.

Президент США Джозеф Байден назвал не соответствующими действительности сведения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора на прошлой неделе отказался от его предложения провести личную встречу.