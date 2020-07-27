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Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США

Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опередил по голосам поддержки действующего лидера страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах
Другие страны
27 июля 2020 г. 02:48
Байден опередил Трампа в трех ключевых штатах США

Бывший вице-президент США и наиболее вероятный кандидат Демократической партии на президентских выборах Джо Байден опередил по голосам поддержки действующего лидера страны Дональда Трампа в трех ключевых штатах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные телеканалом CNN.

Так, в юго-восточном штате США Флорида Байден получил 51 процент голосов, а Трамп — 46 процентов. При этом в юго-западной Аризоне Байден может получить 49 процентов, а действующий лидер страны — 45 процентов. В штате Мичиган Байден может получить 52 процента голосов, а Трамп — лишь 40 процентов.

Как отмечает телеканал, результаты опроса сформированы на основе ответов зарегистрированных избирателей. При этом если рассмотреть возможное голосование тех, кто говорит, что скорее всего пойдет голосовать на выборах этой осенью, поддержка обоих кандидатов окажется примерно одинаковой.

Также отмечается, что в 2016 году, во время выборов в США, Трамп выиграл во всех трех штатах. В Мичигане разрыв был незначительный — перевес в 10,7 тысячи голосов.

По данным опроса, сейчас около 60 процентов опрошенных во всех трех штатах не одобряют действия Трампа по вопросу борьбы с коронавирусом и расовым неравенством. В Аризоне 60 процентов не одобрили нынешнюю политику противостояния COVID-19, в Мичигане — 59 процентов и 57 процентов во Флориде.

При этом поддержка Трампа выше, когда вопрос касается развития экономического сектора: в Аризоне и Флориде 52 процента опрошенных считают, что президент хорошо справляется с экономикой, однако в Мичигане соотношение 47 процентов за и 49 процентов против.

В вопросе о том, какой кандидат сможет "уберечь американцев от вреда", в Мичигане Байден заручился большей поддержкой по сравнению с Трампом — 52 процента против 43. В Аризоне голоса разделились поровну: по 47 процентов каждому, а во Флориде 51 процент опрошенных проголосовал бы в пользу Трампа и 46 процентов — за Байдена.

20 июля сообщалось, что американских граждан беспокоит сложившаяся в США ситуация с коронавирусом, поэтому они отдают предпочтение кандидату в президенты Джо Байдену, считая, что действующему главе государства Дональду Трампу не удалось справиться с эпидемией. Согласно итогам опроса зарегистрированных избирателей, преимущество Байдена выше, чем у Трампа, на восемь пунктов — 49 процентов, в то время как в пользу Трампа высказался 41 процент респондентов.

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Версия на азербайджанском языке Bayden ABŞ-ın 3 əsas ştatında Trampı qabaqladı
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