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Байден: Операция США по эвакуации людей из Афганистана проведена успешно

Байден: Операция США по эвакуации людей из Афганистана проведена успешно Американская операция по эвакуации людей из аэропорта афганской столицы была проведена чрезвычайно успешно.
Другие страны
1 сентября 2021 г. 04:54
Байден: Операция США по эвакуации людей из Афганистана проведена успешно
Джо Байден

Американская операция по эвакуации людей из аэропорта афганской столицы была проведена чрезвычайно успешно.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил во вторник президент США Джо Байден, выступая в Белом доме в связи с завершением данной операции.

"Чрезвычайный успех этой миссии был достигнут благодаря невероятному профессионализму и самоотверженности американских военнослужащих, а также наших дипломатов и специалистов в сфере разведки. В течение нескольких недель они рисковали своими жизнями, чтобы вывезти из страны американских граждан, афганцев, которые нам помогали, граждан стран-союзниц и партнеров и других людей на борту самолетов", - сказал глава государства.

"Соединенные Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане - самую долгую войну в истории Америки. Мы завершили одну из крупнейших воздушных перебросок в истории: более 120 тыс человек были эвакуированы в безопасное место. Это число более чем в два раза превышает то, которое большинство экспертов считали возможным", - считает Байден, утверждая, что "за всю историю ни одна страна не делала ничего подобного".

По его словам, США удалось вывезти из Афганистана 90% американцев, которые хотели уехать. Байден заверил, что для оставшихся 100-200 сограждан "нет крайнего срока" выезда из Афганистана, а власти США остаются приверженными взятым на себя обязательствам.

Соединенные Штаты стояли перед выбором - вывести войска из Афганистана или отправить дополнительные войска, заявил Байден. По словам президента, его администрации необходимо было принять решение о дальнейшем присутствии сил. "Следовать обязательствам прошлой администрации и уйти из Афганистана или (остаться и) ввести еще десятки тысяч военнослужащих, которые бы вновь вернулись на войну", - сказал он.

"Я не собирался продолжать эту войну, как и не собирался продлевать вывод. Решение о завершении военной операции в аэропорту Кабула было основано на единогласных рекомендациях моих гражданских и военных помощников, госсекретаря, главы Пентагона, главы Комитета начальников штабов ВС США", - отметил Байден.

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