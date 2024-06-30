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Байден оговорился и перепутал Италию с Францией

Байден оговорился и перепутал Италию с Францией Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию перепутал Италию и Францию.
Другие страны
30 июня 2024 г. 07:21
Байден оговорился и перепутал Италию с Францией

Президент США Джо Байден на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию перепутал Италию и Францию.

Как передает Report, его слова приводит пресс-пул Белого дома.

Говоря о французском кладбище павших в мировых войнах солдат Байден сказал: "Он [экс-президент Дональд Трамп] не пошел бы на кладбище в Италии".

Байден, которому 81 год, нередко допускает в своих публичных выступлениях различные оговорки. В начале этого года Байден заявил, что у него нет проблем с памятью. Однако, после этого перепутал президентов Мексики и Египта, а также умершего 28 лет назад бывшего президента Франции Франсуа Миттерана и Эмманюэля Макрона.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Fransanı İtaliya ilə səhv salıb

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