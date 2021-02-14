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Байден официально выдвинул Нуланд кандидатом на пост замгоссекретаря США

Байден официально выдвинул Нуланд кандидатом на пост замгоссекретаря США Президент США Джо Байден в субботу направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам.
Другие страны
14 февраля 2021 г. 04:02
Байден официально выдвинул Нуланд кандидатом на пост замгоссекретаря США
Виктория Нуланд

Президент США Джо Байден в субботу направил на рассмотрение Сената Конгресса США кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатуры направлены в Сенат: ... Виктория Нуланд ... (выдвигается) на должность заместителя госсекретаря", - сказано в сообщении. Теперь профильный комитет Сената должен назначить дату проведения слушаний, на которых Нуланд предстоит ответить на вопросы законодателей, через некоторое время после этого в верхней палате состоится голосование по вопросу утверждения ее кандидатуры на должность заместителя госсекретаря.

Напомним, что о решении Байдена выдвинуть на этот пост именно Нуланд было объявлено в середине января.

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