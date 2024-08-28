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Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гумпомощи в Газу

Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гумпомощи в Газу Президент США Джо Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предупреждения о том, что сильные волны могут создать серьезные проблемы для его работы.
Другие страны
28 августа 2024 г. 07:22
Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гумпомощи в Газу

Президент США Джо Байден одобрил строительство плавучего пирса для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, несмотря на предупреждения о том, что сильные волны могут создать серьезные проблемы для его работы.

Как передает Report, об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на отчет Управления генерального инспектора США.

О создании системы обеспечения морской доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в марте на фоне ухудшающейся гуманитарной ситуации объявил Байден. Пирс проработал полторы недели в мае, а потом был поврежден во время шторма и отправлен на ремонт. Проект, как сообщалось, стоил американцам около 300 миллионов долларов. Советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан в июле сообщал, что США свернут операцию по доставке гумпомощи в Газу через пирс.

"Байден одобрил план доставки гуманитарной помощи в сектор Газа через плавучий военный пирс, несмотря на предупреждения правительства США о том, что сильные волны могут создать серьезные проблемы", - говорится в сообщении.

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