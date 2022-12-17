Байден одобрил продление финансирования правительства до 23 декабря

Президент США Джо Байден подписал одобренную Конгрессом инициативу о продлении финансирования правительства до 23 декабря.
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Документ нацелен на то, чтобы дать законодателям время завершить разработку полноценного проекта бюджета страны. Мера обеспечивает временное финансирование правительства с 16 до 23 декабря. Ранее ее одобрили как Палата представителей Конгресса США, так и Сенат Конгресса.
Если бы инициатива не была утверждена до полуночи пятницы по местному времени, несколько федеральных ведомств вынуждены были бы приостановить работу.