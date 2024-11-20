Байден одобрил поставки в Украину противопехотных мин

Президент США Джо Байден санкционировал поставку в Украину противопехотных мин.

Президент США Джо Байден санкционировал поставку в Украину противопехотных мин.

Как передает Report , об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на двух американских чиновников.

По их словам, данное решение обосновано возможностью "прорыва российских войск на востоке Украины". Источники утверждают, что противопехотные мины будут применяться только на украинской территории.

Издание отмечает, что эта мера противоречит политике администрации Байдена, которая в 2022 году приняла решение ограничить применение противопехотных мин, фактически отказавшись от них за пределами Корейского полуострова.