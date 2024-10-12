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Байден оценил ущерб от урагана "Милтон" в $50 млрд

Байден оценил ущерб от урагана "Милтон" в $50 млрд Ущерб от урагана "Милтон", обрушившегося на Флориду, предварительно оценивается в $50 млрд.
Другие страны
12 октября 2024 г. 04:23
Байден оценил ущерб от урагана Милтон в $50 млрд

Ущерб от урагана "Милтон", обрушившегося на Флориду, предварительно оценивается в $50 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента США Джо Байден, распространенном пресс-службой Белого дома.

Глава государства отметил, что это уже третий крупный ураган, который обрушился на штат Флориду за последние три месяца.

Байден подчеркнул, что это предварительные оценки экспертов, а итоговая сумма ущерба может быть как больше, так и меньше $50 млрд. Президент также выразил соболезнования пострадавшим от стихии и пообещал сделать все возможное, чтобы американцы смогли вернуться в свои дома.

Напомним, что 9 октября на Флориду обрушился ураган "Милтон". Его максимальная скорость достигала более 160 км/ч. Он разрушил около 125 домов, вызвал массовые перебои с электричеством — более чем 2,6 млн человек остались без света. В преддверии бедствия были эвакуированы свыше 5 млн человек, однако без жертв не обошлось.

По последним данным, в результате удара стихии погибли 16 человек.

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