О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден оценил саммит G20

Байден оценил саммит G20 Президент США Джозеф Байден заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом.
Другие страны
1 ноября 2021 г. 00:32
Байден оценил саммит G20

Президент США Джозеф Байден заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Это был сложный год, отмеченный огромными глобальными вызовами, из которых критическими являются пандемия, … постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом. Я считаю, что мы добились осязаемого прогресса в каждом из этих вопросов, в частности из-за намерения этого добиться, с которым сели за стол переговоров США", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bayden G20 sammitini yüksək qiymətləndirib

Экслюзивные новости

Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
Цена газа внутри Узбекистана становится конкурентной благодаря развитию страны
29 октября 2021 г. 18:15
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
USACC планирует возобновить торговые миссии между Азербайджаном и США
29 октября 2021 г. 11:18
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
Для проекта SOCAR в Узбекистане ищут нового инвестора
29 октября 2021 г. 10:44
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
В Азербайджане 542 класса переведены на дистанционку из-за коронавируса
29 октября 2021 г. 10:31
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
Госагентство: В Азербайджане возможно введение 4-й дозы вакцины от коронавируса
28 октября 2021 г. 15:34
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
Университет туризма Узбекистана ждет магистрантов из Азербайджана
28 октября 2021 г. 14:12
В Губадлы создан таможенный пост
В Губадлы создан таможенный пост
27 октября 2021 г. 17:31
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
Бюджет Госфонда социальной защиты увеличится на 161 млн манатов
27 октября 2021 г. 16:24
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
Турция через Эрзурум будет получать в два раза меньше азербайджанского газа
27 октября 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi