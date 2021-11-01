Байден оценил саммит G20

Президент США Джозеф Байден заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом.

Президент США Джозеф Байден заявил, что саммит G20 добился прогресса по борьбе с пандемией, восстановлению экономики и кризису с климатом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Это был сложный год, отмеченный огромными глобальными вызовами, из которых критическими являются пандемия, … постоянное экономическое восстановление и борьба с климатическим кризисом. Я считаю, что мы добились осязаемого прогресса в каждом из этих вопросов, в частности из-за намерения этого добиться, с которым сели за стол переговоров США", - сказал Байден на пресс-конференции в Риме по итогам саммита G20.