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Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке

Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.
Другие страны
7 мая 2021 г. 22:34
Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.

В ходе мероприятия в пятницу одна из журналисток задала Байдену вопрос: считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке.

"Да, считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти – разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются", - сказал Байден.

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