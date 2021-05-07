Байден оценил позицию Ирана по ядерной сделке

Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.

Президент США Джо Байден заявил, что Иран демонстрирует серьезный подход на проходящих в Вене переговорах по ядерной сделке, однако не уверен, на какие шаги Тегеран готов пойти по данному вопросу.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , мероприятие транслировалось на сайте Белого дома.

В ходе мероприятия в пятницу одна из журналисток задала Байдену вопрос: считает ли он, что Тегеран демонстрирует серьезный подход на переговорах по иранской ядерной сделке.

"Да, считаю. Однако то, насколько он серьезен, и на какие шаги готов пойти – разные вещи. Переговоры по-прежнему продолжаются", - сказал Байден.