Байден объявит о планах переизбрания после ноября

По словам помощников и союзников, президент США Джо Байден готовится объявить, что будет переизбираться на второй срок, через несколько месяцев после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

По словам помощников и союзников, президент США Джо Байден готовится объявить, что будет переизбираться на второй срок, через несколько месяцев после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

Байден собирается побороться за Овальный кабинет даже несмотря на опросы, которые показывают, что большинство демократов предпочли бы другого кандидата, чем 79-летнего президента.

Впрочем, близкие к Байдену люди говорят, что он вдохновлен недавними победами в законодательной, экономической и внешней политике и готов не допустить возвращения Дональда Трампа в Белый дом.

Трое демократов в Конгрессе недавно предложили Байдену уступить место младшему преемнику. Рейтинг одобрения Байдена составляет всего около 40%, согласно анализу опросов FiveThirtyEight.

Но союзники говорят, что решимость Байдена возросла на фоне разоблачений о Трампе и его роли в попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года. На этой неделе агенты ФБР обыскали имение Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде в рамках расследования по изъятию секретных документов из Белого дома.

Трамп утверждает, что уже принял решение участвовать в президентских выборах 2024 года, но пока не знает, когда именно объявит о начале кампании.