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Байден объявит о новых мерах по снижению цен на бензин в США 19 октября

Байден объявит о новых мерах по снижению цен на бензин в США 19 октября Президент США Джо Байден сегодня объявит о новых шагах американской администрации для снижения цен на бензин в стране.
Другие страны
19 октября 2022 г. 07:43
Байден объявит о новых мерах по снижению цен на бензин в США 19 октября

Президент США Джо Байден сегодня объявит о новых шагах американской администрации для снижения цен на бензин в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент предпринял исторические усилия в последние несколько месяцев, чтобы обеспечить снижение цен на бензин, - сказала она в эфире телеканала CNN. - Мы услышим больше по этой теме от него завтра".

Отметим, что рост розничной стоимости бензина в Соединенных Штатах начался в конце зимы на фоне повышения мировых цен на нефть. В июне цены на топливо в США достигли пиковых показателей: средняя стоимость галлона бензина составляла 5,016 долларов США. За летние месяцы администрации президента удалось добиться серьезного снижения цен на бензин в стране за счет высвобождения запасов нефти из национального резерва. Цены упали более чем на 15%, до уровня менее 4 долларов США за галлон (3,785 литра).

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