Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до 25 ноября

Президент США Джозеф Байден примет решение о том, кого он выдвинет на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США до 25 ноября.

Президент США Джозеф Байден примет решение о том, кого он выдвинет на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США до 25 ноября.

Как передает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер на брифинге для журналистов на борту самолета американского лидера, который отправился в штат Мичиган.

"Президент, скорее всего, примет решение до Дня благодарения (в этом году выпадает на 25 ноября), и он продолжает обсуждать это со своей командой представителей администрации высокого ранга, отвечающей за экономические вопросы", - сказал он. Мигер отметил, что не станет уточнять никакие дополнительные детали процесса принятия этого решения, пока оно не будет официально озвучено.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя ФРС. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок на данном посту истекает в феврале 2022 года. Он был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.