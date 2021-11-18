О нас
Report Georgia
Аудио новости

Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до 25 ноября

Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до 25 ноября Президент США Джозеф Байден примет решение о том, кого он выдвинет на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США до 25 ноября.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 01:37
Байден объявит кандидата на пост главы ФРС до 25 ноября

Президент США Джозеф Байден примет решение о том, кого он выдвинет на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США до 25 ноября.

Как передает Report, об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Крис Мигер на брифинге для журналистов на борту самолета американского лидера, который отправился в штат Мичиган.

"Президент, скорее всего, примет решение до Дня благодарения (в этом году выпадает на 25 ноября), и он продолжает обсуждать это со своей командой представителей администрации высокого ранга, отвечающей за экономические вопросы", - сказал он. Мигер отметил, что не станет уточнять никакие дополнительные детали процесса принятия этого решения, пока оно не будет официально озвучено.

В августе агентство Bloomberg сообщило, что министр финансов США Джанет Йеллен выступила в поддержку утверждения Джерома Пауэлла на второй срок на посту председателя ФРС. Выдвинутую американским лидером кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США.

Пауэлл является главой ФРС с февраля 2018 года. Его первый четырехлетний срок на данном посту истекает в феврале 2022 года. Он был выдвинут кандидатом на указанный пост предыдущим президентом США Дональдом Трампом. Республиканец позже нередко подвергал Пауэлла жесткой критике.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
17 ноября 2021 г. 23:46
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
17 ноября 2021 г. 20:36
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
17 ноября 2021 г. 15:02
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
17 ноября 2021 г. 11:58
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
16 ноября 2021 г. 18:17
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
16 ноября 2021 г. 16:54
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
Минобороны: Уничтожены боевые средства ВС Армении
16 ноября 2021 г. 15:09
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
МО Азербайджана: Армянская сторона использует артиллерийские установки на госгранице
16 ноября 2021 г. 14:22
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
Армения совершила провокацию на госгранице, ранены двое азербайджанских военнослужащих
16 ноября 2021 г. 13:44
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
Азербайджанская армия разоружила совершивших провокацию армянских военных
16 ноября 2021 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi