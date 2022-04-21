Байден объявил о запрете связанным с РФ судам заходить в порты США

Соединенные Штаты вводят запрет на прием в своих портах морских судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ.

Соединенные Штаты вводят запрет на прием в своих портах морских судов, которые ходят под флагом России или же иным образом связаны с РФ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил президент США Джо Байден, выступая в четверг в Белом доме с краткой речью о ситуации вокруг Украины.

"Сегодня я объявляю о том, что Соединенные Штаты запретят прием связанных с Россией судов в наших портах, как это было сделано в Европе. Это значит, что ни одному судну, которое ходит под флагом России, которым владеет или которое эксплуатирует лицо из России, не будет позволено швартоваться в [портах] США или же иметь доступ к нашим берегам", - заявил он.