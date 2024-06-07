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Байден объявил о выделении Украине помощи на более чем 200 млн долларов

Байден объявил о выделении Украине помощи на более чем 200 млн долларов Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов.
Другие страны
7 июня 2024 г. 15:23
Байден объявил о выделении Украине помощи на более чем 200 млн долларов

Президент США Джо Байден объявил о выделении Киеву помощи на 225 млн долларов.

Как передает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает CNN.

"Байден объявил о новом пакете помощи Украине в размере 225 млн долларов, за что Зеленский поблагодарил его", - отмечает агентство.

Сообщается, что Байден проводит встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским, который сейчас находится с визитом во Франции.

В частности, в переговорах принимают участие министр обороны Соединенных Штатов Ллой Остин и Госсекретарь Энтони Блинкен.

Отметим, что содержание пакета помощи пока официально не было разглашено, но, по информации СМИ, в него может войти: боеприпасы для реактивных артиллерийских систем HIMARS; минометные системы и артиллерийские снаряды; ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK; зенитные ракеты Stinger; противотанковые системы Javelin и AT-4; 155-мм гаубицы; бронетехника; патрульные катера; взрывчатка и дополнительные запчасти.

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