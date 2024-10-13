Байден объявил о выделении $612 млн на ликвидацию последствий ураганов

Американская администрация выделяет $612 млн на ликвидацию последствий ураганов "Милтон" и "Хелен" в пострадавших от них штатах.

Американская администрация выделяет $612 млн на ликвидацию последствий ураганов "Милтон" и "Хелен" в пострадавших от них штатах.

Как передает Report , об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в штате Флорида.

"За несколько дней электроснабжение было восстановлено для более чем 2 млн человек, и благодаря тому, что десятки тысяч работников энергетических компаний из 43 штатов и Канады работают без перерыва, еще больше людей получат электроэнергию в ближайшее время. Сегодня я с гордостью объявляю о выделении $612 млн на шесть новых передовых проектов для поддержки населения, пострадавшего от ураганов "Хелен" и "Милтон", - отметил глава государства.

Средства позволят восстановить электроснабжение в пострадавших районах, а также усовершенствовать энергосистему региона, сделать ее более устойчивой к ударам стихии.

Выступавшая после Байдена министр энергетики Дженнифер Грэнхолм сообщила, что около 75% поврежденных электросетей штата уже восстановлено, работы будут завершены к вечеру 15 октября.