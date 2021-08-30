Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом.

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимыми властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана "Ида", который начался 26 августа 2021 и продолжается", - говорится в заявлении Белого дома.

Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.