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Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана

Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом.
Другие страны
30 августа 2021 г. 08:12
Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана

Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Луизиана из-за урагана "Ида" и распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, сообщил Белый дом.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Луизиана и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к операциям по восстановлению, проводимыми властями штата и местными властями в районах, пострадавших от урагана "Ида", который начался 26 августа 2021 и продолжается", - говорится в заявлении Белого дома.

Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление грантов на временное жилье и ремонт дома.

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Версия на азербайджанском языке Cozef Bayden Luiziana ştatını təbii fəlakət zonası elan edib

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