Байден объявил о создании временного порта на территории Газы для поставок помощи

Соединенные Штаты создают временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю.
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"Сегодня вечером я поручаю американским военнослужащим провести экстренную миссию по созданию временного порта в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами. Никаких американских войск на палестинской земле не будет. Этот временный порт позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу ежедневно", - отметил Байден.