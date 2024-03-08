Байден объявил о создании временного порта на территории Газы для поставок помощи

Соединенные Штаты создают временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю.

Соединенные Штаты создают временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю.

Как передает Report , об этом заявил американский президент Джо Байден, выступая в четверг вечером перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны".

"Сегодня вечером я поручаю американским военнослужащим провести экстренную миссию по созданию временного порта в Средиземном море на побережье Газы, который сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами. Никаких американских войск на палестинской земле не будет. Этот временный порт позволит значительно увеличить объем гуманитарной помощи, поступающей в Газу ежедневно", - отметил Байден.