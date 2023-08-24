Байден объявил о новых санкциях в отношении России

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении России/

Президент США Джо Байден объявил о введении новых санкций в отношении России.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня на сайте Белого дома.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - отмечается в заявлении Байдена.

Президент США поздравил Украину с Днем независимости и заявил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев.