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Байден объявил о новых назначениях в Белом доме

Байден объявил о новых назначениях в Белом доме Избранный президент США Джозеф Байден объявил во вторник о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации.
Другие страны
22 декабря 2020 г. 22:48
Байден объявил о новых назначениях в Белом доме

Избранный президент США Джозеф Байден объявил во вторник о назначениях на ряд должностей в Белом доме в своей администрации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно заявлению, опубликованном на сайте переходной команды политика, должность заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома займет Брюс Рид. Он в течение нескольких лет был помощником и советником Байдена.

Руководителем аппарата сотрудников Белого дома избранный президент в ноябре назначил Рона Клайна. Как было объявлено во вторник, старшим советником Клайна станет Элизабет Уилкинс, которая ранее являлась сотрудницей избирательного штаба демократа.

Отвечать за подготовку речей в Белом доме при Байдене будет Винай Редди. Он был спичрайтером демократа, когда тот занимал пост вице-президента США, а также во время предвыборной гонки. Курировать административные вопросы в Белом доме будет Энн Филипик, отвечать за планирование - Райан Монтоя.

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