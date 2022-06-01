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Байден объявил о новом пакете военной поддержки Украине

Байден объявил о новом пакете военной поддержки Украине Президент США Джо Байден в среду объявил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны, он включает в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.
Другие страны
1 июня 2022 г. 21:09
Байден объявил о новом пакете военной поддержки Украине

Президент США Джозеф Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи в сфере обороны. Он включает в том числе реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS с боеприпасами.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в письменном заявлении главы государства, которое распространил Белый дом.

"Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета помощи в сфере безопасности, который призван оказать своевременное и необходимое содействие украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия", - отмечается в документе.

По словам Байдена, очередной пакет военной помощи включает "новые возможности и передовые вооружения, в том числе (РСЗО) HIMARS с боеприпасами".

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Версия на азербайджанском языке Bayden Ukraynaya yeni hərbi dəstək paketini açıqlayıb

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