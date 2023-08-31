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Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана

Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Идалия" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.
Другие страны
31 августа 2023 г. 20:40
Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Идалия" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, "Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от урагана "Идалия", начиная с 27 августа 2023 года и далее", - говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Как отметили в Белом доме, в четверг американский лидер в телефонном разговоре с губернатором штата Роном Десантисом заявил, что "распорядился направить все имеющиеся федеральные ресурсы для оказания помощи в ликвидации последствий" удара стихии.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Floridada qasırğa ilə əlaqədar fövqəladə vəziyyət elan edib
Версия на английском языке Biden declares major disaster in Florida following Hurricane Idalia

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