Байден объявил о чрезвычайной ситуации во Флориде из-за урагана

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Идалия" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Президент США Джо Байден подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за обрушившегося на штат урагана "Идалия" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, "Байден объявил о чрезвычайной ситуации в штате Флорида и распорядился предоставить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей по ликвидации последствий на территориях, пострадавших от урагана "Идалия", начиная с 27 августа 2023 года и далее", - говорится в сообщении.

Распоряжение Байдена предполагает помощь властям Флориды со стороны Министерства внутренней безопасности США и Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

Как отметили в Белом доме, в четверг американский лидер в телефонном разговоре с губернатором штата Роном Десантисом заявил, что "распорядился направить все имеющиеся федеральные ресурсы для оказания помощи в ликвидации последствий" удара стихии.